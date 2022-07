Il Dr. Domenico Mazzotta nominato coordinatore regionale del Polo Digitale Calabria

Si è riunito giorno 27 Luglio il Consiglio direttivo del Polo Digitale Calabria, che ha visto approvare all’unanimità la proposta di nomina di un nuovo coordinatore Regionale.

A darne voce è il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango che in una nota spiega “Abbiamo nominato all’unanimità il Dr. Domenico Mazzotta coordinatore Regionale del Polo Digitale Calabria con deleghe allo sviluppo delle imprese attraverso la formazione finanziata tramite i fondi Europei ed interprofessionali; una figura” sostiene il Presidente De Rango“ di grande importanza per supportare le imprese interessate ad accedere ai fondi necessari per acquisire nuovi metodi legati al commercio ed all’internazionalizzazione, alla formazione di gruppo, ai processi digitali utili allo svolgimento delle attività di produzione e di vendita assistita attraverso i nuovi sistemi legati alle piattaforme intelligenti di e-commerce ed all’intelligenza artificiale. Tra gli interventi da attuare di fondamentale importanza è intervenire sull’aspetto legato alla comunicazione” conclude il Presidente De Rango “affinché le imprese possano essere informate sui vantaggi e sulle modalità di accesso ai fondi.”

“I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua” Spiega il Dr. Domenico Mazzotta”sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Attualmente sono