Sanità Calabria – Revocata la nomina del colonnello Bortoletti

Il colonnello dei carabinieri Bortoletti, non è mai entrato nel pieno delle funzioni di sub commissario della sanità calabrese a causa di ostacoli di natura burocratica con l’Arma. Ora la sua attività (designato per affiancare Roberto Occhiuto) in realtà mai iniziata si chiude, e al suo posto il Consiglio dei ministri ha proceduto ad una nuova designazione dopo aver revocato la nomina dell’ufficiale dei carabinieri.

“Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha deliberato l’assegnazione – recita la comunicazione che arriva da Palazzo Chigi – al dott. Ernesto Esposito del compito di affiancare, quale sub-commissario unico, il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria nella predisposizione di tutti i provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale”.