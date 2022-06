PNRR. Occhiuto e Speranza sottoscrivono CIS Calabria. Graziano Di Natale: “In arrivo 350 milioni di euro per la sanità calabrese. Siano spesi con oculatezza”

“Apprendo che, al fine di rafforzare il sistema sanitario, il Presidente

della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in qualità anche di

commissario della sanità, ha sottoscritto con il ministro della Salute,

Roberto Speranza, il Contratto Istituzionale di Sviluppo. Ritengo il CIS

uno strumento di programmazione identificato dalla normativa nazionale

per la Missione Salute del Pnrr, di fondamentale importanza per

programmare una serie di interventi oltremodo improrogabili e da non

sbagliare”. È quanto afferma l’Avv. Graziano Di Natale, già

Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria nel corso di

una nota stampa che così prosegue: “La nostra Regione potrà avvalersi di

risorse complessive pari a € 350.010.679,47 euro di cui € 311.055.485,13

stanziate dal Decreto Ministeriale 20 gennaio 2022. Sono una somma

-sottolinea l’esponente del Partito Democratico- importante che dovrà

restituire smalto e dignità alla Sanità pubblica calabrese, da troppo

tempo allo sbando più totale. Le lacune del sistema sono state

evidenziate dall’emergenza pandemica ma sono attribuibili ad anni ed

anni errati di cattiva gestione. Adesso è arrivato il momento di

programmare e ripartire, come ho chiesto a più riprese invano nella

passata legislatura”. Di Natale, da sempre impegnato nella battaglia

sulla sanità pubblica, dichiara inoltre: “Auspico che tali somme vengano

spese con oculatezza, superando il ginepraio della burocrazia, senza

sperpero di denaro. Abbiamo bisogno di risultati concreti e non di

slogan elettorali fini a se stessi. Quanto avvenuto durante la pandemia,

sulla mancata attivazione dei posti di Terapia Intensiva e sullo stallo

delle assunzioni è aberrante e non dovrà più ripetersi. Basta

pressappochismo, basta approssimazione”. L’esponente politico invita

alla riflessione: “Abbiamo un circuito sanitario pubblico fatiscente per

insufficienza di personale, per numero di strutture sanitarie chiuse e

per macchinari inutilizzabili. A seguito di una seria ed ampia

valutazione, chiedo che quelle somme vengano stanziate con celerità per

rivedere le falle del sistema. Serviranno competenze, coraggio e tanta

trasparenza. Dal mio canto -conclude- sarò vigile. Sulla sanità non sono

consentiti ulteriori errori”.