Catanzaro – Giornata ecologica dell’associazione “La Rete di Squillace”

Una decina di sacchi tra plastica e alluminio, oltre a bottiglie di vetro, spiaggine e ombrelloni rotti, questo il bottino della “Giornata Ecologica” organizzata ieri mattina dall’associazione La Rete di Squillace alla quale si sono aggiunti il circolo di Legambiente “Cassiodoro” di Stalettì e il Copa Bay Surf ASD.

I volontari si sono concentrati sulla spiaggia di Squillace lido raccogliendo tutto ciò che il mare ha portato con le ultime mareggiate, rifiuti che saranno poi conferiti in maniera differenziata.

Per fortuna, commenta la Presidente Rita Lami, si continua a notare il notevole calo deli rifiuti abbandonati dai frequentatori della spiaggia, anche se purtroppo il mare continua a restituirci ancora tanta plastica.

L’associazione La Rete ringrazia i volontari che, sfidando il caldo, hanno voluto partecipare all’azione i #cleanbeach, i ragazzi del circolo Legambiente “Cassiodoro” di Stalettì, del Copa Bay Surf, e, per il supporto logistico, l’amministrazione comunale di Squillace e la SI.Eco spa.