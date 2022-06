10eLotto, doppietta in Calabria

Il concorso del 10eLotto di sabato 25 giugno premia la Calabria. Come riporta Agipronews sono due le vincite registrate, per un totale di 40 mila euro: la prima da 20.001 euro a Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro, arrivata grazie a un 9 mentre la seconda a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, ha premiato un giocatore capace di centrare un 4 Doppio Oro da 20 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20,5 milioni di euro per un totale di oltre 1,8 miliardi da inizio anno.