Coronavirus: in Calabria 1589 nuovi positivi (+331 su Reggio e provincia)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.989.334 (+7.573).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 367.120 (+1.589) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.931 (74 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6.848 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48.541 (48.252 guariti, 289 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 42.128 (76 in reparto, 3 in terapia intensiva, 42.049 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52.278 (51.212 guariti, 1.066 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.932 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.915 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.784 (34.561 guariti, 223 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 6.986 (64 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6.922 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 131.294 (130.527 guariti, 767 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.676 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.658 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.088 (20.918 guariti, 170 deceduti).

L’ASP di Cosenza 605 nuovi soggetti positivi di cui 10 fuori regione.

Inoltre, specifica che “Oggi si registrano 606 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 605 unità e non di 606, in quanto è stato eliminato un caso residente in altra ASP, dimesso a domicilio ieri con tampone positivo e pertanto passato in carico all’ASP di residenza”.

L’ASP di Catanzaro comunica 369 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regioni.