Attentato intimidatorio a un pensionato mentre prega in Chiesa

Cittadini scossi e preoccupati per la spirale di violenza che si registra a Soveria Simeri, centro Presilano a poca distanza da Catanzaro. C’è amarezza infatti nella società civile dopo il grave atto intimidatorio nei confronti di Francesco Rosso, di 87 anni, pensionato, vedovo, ex cantoniere Anas, collaboratore del parroco don Davide Marino. Il primo maggio scorso, sconosciuti hanno tagliato i quattro pneumatici della sua Fiat 500L, auto d’epoca, che il pensionato aveva parcheggiato in centro per recarsi in chiesa a partecipare alla Santa Messa. E proprio mentre era nella Chiesa Madre, intitolata a Santa Maria della Visitazione, una signora gli ha segnalato che le gomme della 500 erano state forate. La notizia ha destato scalpore fra i fedeli, in tutta la comunità, ed ha funestato la festa del Primo Maggio nell’apparente tranquilla cittadina del Catanzarese. Anche perché nella nottata sconosciuti hanno distrutto il Postamat, provocando gravi danni alle Poste di Soveria e disservizi agli utenti.

Il pensionato Francesco Rosso ha presentato regolare denuncia alla stazione carabinieri competente per territorio, a Sellia Marina, in quanto a Soveria Simeri non c’è la stazione dei militari dell’Arma. Le indagini si svolgono nel più stretto riserbo sotto le direttive del Comandante della Compagnia carabinieri di Sellia Marina, l’apprezzato capitano Michele Gambuto. Diverse persone sono state sottoposte ad interrogatorio. Francesco Rosso non ha saputo dare spiegazioni su chi potesse avere danneggiato la sua auto, in quanto ha ottimi rapporti con tutti, è persona stimata e benvoluta dall’intera cittadinanza.

Francesco Rosso, conosciuto da tutti come Ciccio, fra l’altro collabora generosamente con la parrocchia; ancora più inquietante è che le gomme della sua auto sono state tagliate in pieno giorno, nei pressi della chiesa! Prima di andare in chiesa il pensionato si era recato al cimitero per portare i fiori ai suoi cari defunti. Vive in paese da solo, da quando nel 2016 sua moglie è morta, i figli sono lontani per lavoro. <<Ciccio – afferma un gruppo di parrocchiani – è una persona sempre disponibile e sempre pronta a dare una mano, volontario da sempre:per pulire le strade del paese, ha partecipato a tutte le iniziative di “Puliamo il mondo” promosse da Legambiente;

ha collaborato per la riuscita di feste e iniziative (sagre, attività in piazza, ecc.); Opera di S. Donato (protettore di Soveria), Opera di Cristo, a tutte le iniziative per raccogliere fondi per portare a