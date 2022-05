La terza edizione della borsa di studio dedicata a Giorgio Fazari

L’associazione Prim’Olio – Saperi e Sapori di Calabria, ha indetto anche per quest’anno il bando per la borsa di studio dedicata a Giorgio Fazari.

L’iniziativa è stata un successo nelle scorse edizioni e si è tramutata in una vera e propria rassegna della cultura agronomica che è stata condensata nelle prestigiose tesi dei partecipanti e dei vincitori delle scorse edizioni.

Il bando è pubblico sul sito www.giorgiofazari.it, il termine ultimo per la partecipazione è il 5 giugno 2022. L’ammontare della borsa, finanziata da Olearia San Giorgio, è di euro 2.000,00 e sarà assegnata alla migliore tesi partecipante.

La novità di quest’anno è che la stessa commissione, può esercitare la facoltà di assegnare un ulteriore riconoscimento ad uno dei lavori partecipanti: il premio consisterà nella pubblicazione del lavoro presso la casa editrice Rubbettino in una inedita collana: Olivicoltura ed Elaiotecnica “Giorgio Fazari”. Novità cofinanziata dalla casa editrice e sostenuta dai proventi della vendita del libro dedicato a Giorgio: “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita” (Rubbettino) di Maurizio Pescari.

Si spera anche quest’anno in una grande partecipazione che ha caratterizzato le prime edizioni con l’auspicio di una cerimonia in presenza, per riavere un assaggio di normalità dopo la pandemia.

https://www.giorgiofazari.it/wp-content/uploads/2022/05/bando2022.pdf

https://www.giorgiofazari.it/wp-content/uploads/2022/05/ModuloPartecipazione2022.pdf