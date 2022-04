Una domenica di primavera fuori città per il Gruppo FAI di Catanzaro: alla scoperta di alcuni borghi del Basso Ionio calabrese

Domenica 24 Aprile un gruppo di soci FAI di Catanzaro e provincia ha avuto modo di scoprire i borghi del Basso Ionio calabrese. In mattinata, il gruppo ha avuto l’opportunità di esplorare – grazie ad una passeggiata guidata a cura dell’Associazione “Syrleto Valley” – il centro storico di Guardavalle, camminando a passo lento tra antiche chiese, viuzze caratteristiche, torri e palazzi gentilizi. La mattinata si è conclusa presso la Locanda Cocintum dell’Agriturismo ‘A Lanterna di Monasterace (RC), con visita anche alle coltivazioni ed alle bellezze della struttura agricola-turistica con sede alle spalle del famoso faro di Punta Stilo.

Nel pomeriggio, invece, il gruppo FAI si è spostato a Badolato borgo, dove grazie agli amici della community turistica “Badolato Slow Village” – anch’essa affiliata all’A.Op.T. Riviera e Borghi degli Angeli” come gli operatori turistici guardavallesi e monasteracesi impegnati nell’organizzazione del programma della mattinata – ha avuto modo di visitare la Chiesa ed il Convento Francescano di “Santa Maria degli Angeli” (luogo in cui da oltre 30 anni ha sede una Comunità “Mondo X” e che – nei decenni – ha svolto un lavoro immenso e straordinario per il recupero e la riqualificazione della struttura appartenuta in passato ai monaci francescani).

I tanti visitatori, con l’ausilio del giovane laureato dell’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro Dott.Giuseppe Mirijello, hanno avuto qui ammirato anche la famosa e fantastica macchina barocca della “Madonna degli Angeli musicanti”, recentemente restaurata dall’esperto restauratore Pino Mantella grazie al progetto “Arte e Fede” con sede presso il Museo Diocesano di Gerace (RC).