Reggina, Pedullà: “Sono preoccupatissimo per la situazione societaria. Chiarezza o defilarsi”

“Il problema oggi non è il campo. Sono seriamente preoccupato per la situazione attuale. Lo devo dire per onestà intellettuale nei confronti della gente e per il legame affettivo con la Reggina. Sono preoccupato non del millantato e di chi chiama per sapere dell’iscrizione, ma dei fatti”.

Lo ha detto ai microfoni di Reggina Tv il noto giornalista reggino Alfredo Pedullà. Nelle ultime ore è arrivato un requisito più stringete per l’iscrizione al prossimo campionato.

“L’indice di liquidità – ha evidenziato – di ieri mi preoccupa ancora di più. Alza a dismisura l’asticella. C’è un parametro per la Serie A, per la Serie B. Ci vorranno più soldi. Chi vuole iscriversi alla prossima serie B non deve pensare ad iscriversi e basta. Mi da molto fastidio quello che mi raccontano sulla Reggina da quindici giorni. È il caso di fare chiarezza o defilarsi. Ho fatto tutti i complimenti per la gestione di questi tre anni bellissimi. Adesso è il momento dei fatti e non delle chiacchiere. Mi dà fastidio ascoltare addetti ai lavori che aspettano sulle rive del fiume e altri dicono che se ti iscrivi non riuscirai a sostenere certe spese. Il SudTirol, neopromosso, stanzia dieci milioni per la prossima stagione. La Reggina è un bersaglio e mi fa incazzare. Non posso ascoltare lo sciacallaggio sul vero e sul millantato che possa portare a considerazioni che mi mandanoin apprensione. Le parole non mi interessano, voglio sollecitare una chiarezza che deve essere totale. Se non puoi andare avanti, ti devi fermare”.

“Mi aspetto – ha dichiarato Pedullà – di sapere quale è il budget. Non conta far sapere che si punta sui giovani, li posso andare a prendere pure io a Santa Caterina. Nessuno ti dà giovani dalle squadre di Serie A se non hai un buon programma. Non mi piace che il presidente parli tramite Twitter. Questi campanelli li sento da due-tre settimane. Servono tre milioni subito per l’iscrizione e poi c’è una scadenza dopo l’altra. Devono essere date garanzie affinché i problemi siano affrontabili per un’intera prossima stagione. Odio quelli che gufano nei riguardi degli altri, figurarsi quando lo fanno con la Reggina. E posso assicurare che lo stanno facendo, invoco chiarezza perché la situazione non è chiara”.