Regione, il 28 marzo la “Giornata della trasparenza 2022”

Lunedì 28 marzo, alle ore 10, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si svolgerà la “Giornata della trasparenza 2022”.

Dopo i saluti istituzionali della vicepresidente Giusi Princi e dell’assessore al Personale Filippo Pietropaolo, introdurrà l’iniziativa la responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza della Regione Calabria, Ersilia Amatruda.

La prima parte dell’evento sarà dedicata all’Open data come opportunità di trasparenza, alla transizione al digitale come misura di trasparenza e alle sinergie di trasparenza tra Giunta e Consiglio regionale.

Gli interventi della seconda parte della Giornata riguarderanno le Linee guida regionali in materia di open data, i dati aperti della statistica ufficiale per il governo del territorio, Open data: novità e attività in corso alla luce della direttiva, l’apertura dei dati e loro riuso creativo, Open data: da adempimento a strumento a servizio della comunità (e di efficienza della Pubblica amministrazione).

Concluderà l’iniziativa la responsabile del settore Ersilia Amatruda.