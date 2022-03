Reggina: comunque vada sarà.. un play off perpetuo

Nascondersi o coltivare illusioni senza guardare in faccia la realtà non giova a nessuno, crederci però può far bene. Che la Reggina possa accedere ai play off è, in questo momento, un orizzonte abbastanza complicato da vedere.

Gli amaranto hanno 43 punti, 2 verranno loro tolti in seguito al deferimento per il ritardo sui pagamenti Inps e Irpef in scadenza a febbraio. Per raggiungere i play off servono tra i 57 ed i 60 punti. Considerato che mancano sette partite, si arriva facile a capire che serve un percorso quasi netto per raggiungere un obiettivo complicato.

L’altro aspetto da considerare è che nelle ultime sulla strada della Reggina ci sono Cremonese, Benevento, Ascoli, Lecce, Alessandria, Como e Brescia.

Se si escludono i grigi piemontesi e i lariani, si tratta di avversari che stazionano nella parte di classifica che oggi vale l’accesso agli spareggi per la promozione. In sostanza la Reggina, considerato che non può praticamente mai sbagliare, è come se giocasse da subito i play off.

Provarci, in fondo, non conta nulla e considerato i rischi che si correvano fino a pochi mesi fa, è già un successo.