Catanzaro – Linee guida per accoglienza cittadini ucraini sul territorio

Palazzo de Nobili, recepita comunicazione da parte della Prefettura di Catanzaro, rende noto che il Ministero dell’Interno e il Dipartimento di Protezione Civile hanno realizzato una scheda dedicata ai profughi ucraini in arrivo in Italia, per favorire la loro regolare permanenza sul territorio. Le indicazioni, disponibili anche in lingua ucraina, inglese e russa, riguardano gli obblighi sanitari da rispettare secondo la normativa anti-Covid 19, i soggetti a cui rivolgersi per usufruire di un alloggio, le modalità per regolarizzare la propria posizione in Italia e altre informazioni utili.