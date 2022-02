Unindustria Calabria protagonista a Expo Dubai

Presentare, in un prestigioso contesto internazionale, l’eccellenza dell’industria calabrese negli Emirati Arabi. Questo lo scopo della missione di diplomazia economico-imprenditoriale di Unindustria Calabria, che, guidata dal delegato all’Internazionalizzazione Rocco Colacchio insieme al Vice Presidente Regionale di Piccola Industria, Alessandro Cuomo, e al rappresentante di Ance Calabria Giuseppe Sammarco è approdata a Dubai nella seconda settimana di febbraio.

Lo rende noto il Presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara che evidenzia come la partecipazione promossa su Dubai nasce dall’esigenza di svolgere in qualità di industriali una forte azione di diplomazia economico-imprenditoriale volta ad aprire il mondo produttivo calabrese, verso una decisa spinta di logica internazionale e di export. Tale logica trova terreno fertile nella regione proprio in virtù delle molteplici opportunità che questa offre e che, nei prossimi anni, si accresceranno anche in considerazione delle significative e numerose risorse finanziarie che interesseranno i diversi settori e che inevitabilmente, imprimeranno una forte azione di rilancio e di sviluppo.

Ed, infatti, è proprio rappresentando l’enorme potenziale, e con lo spirito di promuovere le grandi opportunità, che questa terra offre, (basti pensare alle ZES), che Unindustria Calabria si prefigge quale ambasciatrice di nuove proposte e iniziative.

In un’agenda ricca di qualificati incontri, tra i quali assume particolare rilevanza il prestigioso e proficuo evento presso Palazzo Versace, continua Ferrara, la delegazione degli industriali calabresi ha potuto confrontarsi con gruppi aziendali e realtà

consolidate sia nelle diverse filiere industriali, che nei settori del Turismo, dell’Information and Communication Technologies, delle Costruzioni e del F&B al fine promuovere e instaurare rapporti di collaborazione tra le realtà economiche della

Calabria e quelle degli Emirati, nonché con le altre delegazioni presenti a Dubai.