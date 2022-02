Rende aderisce alla raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina di Onco Med

Anche il comune di Rende aderisce alla iniziativa promossa da Onco Med nell’area urbana che ha deciso di creare un punto di raccolta di beni di prima necessità da inviare in Ucraina.

Per chi volesse nei giorni uno, due e tre marzo dalle 9,00 alle 13,00 in piazza Matteotti nella sede COM del comune di Rende sarà possibile portare:

PRESIDI SANITARI (bende, cerotti, pannolini, assorbenti, pannoloni per anziani, alcool, cotone).

VESTIARIO INVERNALE (soprattutto calze ed intimo).

ALIMENTI A LUNGA SCADENZA (riso, cibo in scatola, merendine, acqua, latte).

FARMACI (Tachipirina, antidolorifici, analgesici, medicinali ad effetto antivirale e mucolitico).

Il tutto dovrà essere conservato all’interno di buste rigide o scatole ben chiuse.

I beni raccolti verranno consegnati ad Onco Med che si occuperà del trasporto in Ucraina.