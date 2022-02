Lavoro, la Regione pubblica un avviso in aiuto a imprese e lavoratori

Sono 35 i milioni di euro che la Regione finalizza per un aiuto vero e concreto alle imprese e ai lavoratori maggiormente in difficoltà.

Con questo spirito il Dipartimento Lavoro della Calabria, nell’ambito dell’Azione 8.6.1 dell’Asse VIII “Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020”, ha pubblicato un Avviso a firma del Direttore generale Roberto Cosentino, con obiettivi specifici: favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, intervenendo a sostegno del sistema produttivo calabrese, attraverso aiuti alle imprese per la riqualificazione dei lavoratori ed il mantenimento dei livelli occupazionali, implementando azioni integrate di politiche attive e passive a seguito dell’emergenza Covid-19. Si tratta di una duplice concessione: aiuti sotto forma di contributo in conto capitale (a fondo perduto) per le attività di riqualificazione e formazione del personale dell’impresa, sulla scorta del catalogo regionale della formazione continua già appositamente approvato; aiuti sui costi salariali lordi del personale. I costi della riqualificazione e della formazione sono totalmente a carico della Regione, rimborsati alle aziende al 100%.

Queste concessioni avvengono sulla base di una procedura valutativa a sportello ed in conformità a diverse disposizioni nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”.

“Si tratta di un’iniezione di liquidità per tirare su le aziende più in difficoltà, piegate soprattutto dagli effetti del Covid19 – spiega Giusi Princi, Vicepresidente con delega al Lavoro – Abbiamo quindi realizzato una misura concreta, destinata direttamente alle casse di coloro che costituiscono il nostro tessuto sociale. Il Presidente Occhiuto l’ha promesso a tutti i calabresi: non lasciamo indietro nessuno! E tutte le nostre iniziative sono mirate a questo”.

La dotazione finanziaria potrà essere integrata con eventuali dotazioni aggiuntive, al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario.

I’Avviso è consultabile sul seguente link: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/aiuti-per-la-riqualificazione-e-i-costi-salariali-del-personale-di-impresa.