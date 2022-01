Amici della Musica, a Catanzaro le improvvisazioni su arie d’opera di Mattia Mistrangelo

Un ritorno gradito di un pianista tra i più apprezzati della scena classica italiana. Con Mattia Mistrangelo venerdì 28 gennaio, alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili, si inaugurerà la nuova stagione musicale dell’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, presieduta da Daniela Faccio con la consulenza musicale del M° Graziella Provedel e realizzato con il sostegno del MIC Direzione Generale dello Spettacolo.

Dopo aver assistito in passato alle sue riletture di alcuni classici della musica argentina, Mistrangelo proporrà il suo ultimo progetto ‘Improvvisazioni d’Arie d’Opera’. La magia delle composizioni di alcune tra le arie più famose composte da Bizet, Donizetti, Mascagni, Leoncavallo, Offenbach, Bellini, Verdi e Puccini esalterà l’eccellente tecnica di un pianista che nel corso della sua carriera ha mostrato di essere dotato di una eccellente tecnica e di una innata sensibilità musicale.

Attraverso una costante ricerca di perfezionamento, Mattia Mistrangelo affronta le partiture sempre con estrema semplicità, creando una personale visione della composizione. Il suo rigore e la sua attenzione lo portano ad aggiungere suoi personalissimi spunti, sempre mantenendo viva la scrittura originale.

Nato a Milano, Mattia Mistrangelo ha iniziato precocemente ad avvicinarsi alla musica ed allo studio del pianoforte. Nel corso del suo percorso musicale si è distinto per le sue capacità e per i suoi numerosi riconoscimenti. Non solo musicista, Mistrangelo si è laureato in Storia Moderno-Contemporanea presso l’Università Statale di Milano ed è docente presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno e il Conservatorio di Foggia.

Sarà possibile assistere al concerto con l’abbonamento per l’anno 2022 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto presso la Sala di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro. L’ingresso sarà consentito se muniti di Super Green Pass e di mascherina FFP2.