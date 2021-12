L’assessore Varì con gli studenti di Soriano e Vibo: “La Regione sosterrà progetti di ricerca e innovazione”

“Stamane ho partecipato al cinquantenario del liceo scientifico Machiavelli di Soriano Calabro, dove mi ha accolto una comunità grata al Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, per aver previsto sul loro territorio un ospedale di comunità. Sono poi intervenuto all’evento, all’ITI-ITG di Vibo Valentia, per celebrare gli studenti che sono stari premiati dal presidente della Repubblica Mattarella per aver realizzato un Drone impollinatore ed un rover in grado di segnalare l’effettiva necessità di irrigazione, contribuendo così allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile”.

Lo ha detto Rosario Varì, assessore allo sviluppo economico e agli Attrattori cultural.

“In entrambe le occasioni – ha aggiunto -, nell’evidenziare che quelle umane sono le risorse più preziose che un territorio possa vantare, ho esortato i ragazzi a studiare, a formarsi al meglio, ad essere coraggiosi intraprendenti e ambiziosi, perché la conoscenza e le competenze sono strumenti di lavoro, di benessere, di successo e di libertà, non solo individuale, ma del territorio che quelle capacità esprime. La Regione farà la propria parte per sostenere chi, come i ragazzi dell’ITI-ITG di Vibo, saprà coniugare le vocazioni economiche del territorio (agricoltura, artigianato, turismo, pmi) con progetti di ricerca e innovazione che possano determinare crescita e sviluppo, dentro e fuori i confini calabresi”.