In arrivo in Calabria centinaia di pacchi alimentari destinati alle famiglie meno abbienti

In arrivo anche in Calabria centinaia di pacchi alimentari destinati alle famiglie meno abbienti o che versano in difficoltà economiche. L’iniziativa di solidarietà è promossa da Coldiretti, Codacons, Campagna Amica e Filiera Italia, con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, che stanno organizzando in questi giorni le consegne di mezzo milione di kg di cibo in favore dei cittadini più bisognosi di tutta Italia.

“Partiranno in questi giorni centinaia di pacchi diretti alle famiglie in difficoltà della Calabria, individuate grazie ai servizi sociali e alle parrocchie della regione – spiega il presidente Carlo Rienzi – Ogni nucleo riceverà 50 kg di prodotti alimentari rigorosamente “Made in Italy”: pasta, legumi, passata di pomodoro, cotechino, prosciutto crudo, farina, latte ma anche panettoni, pandori, olio extra vergine di oliva, mortadella, carne in scatola biscotti e omogeneizzati”.

“Grazie a questa iniziativa avviata da Coldiretti e fortemente sostenuta dal Codacons, i cittadini più poveri della Calabria potranno trascorrere un sereno Natale e, in occasione delle feste, imbandire le tavole con le eccellenze agroalimentari italiane – prosegue Rienzi – Un progetto di solidarietà che, oltre ad aiutare le famiglie più povere, consente di valorizzare e far conoscere in tutta Italia le qualità del “Made in Italy” e dei prodotti alimentari tipici del nostro paese”.