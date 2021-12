Dl Milleproroghe, Occhiuto: “Ok a norma su Lpu-Lsu calabresi, grazie a governo”

“Nel Consiglio dei ministri che si è da poco concluso, il governo, tra le altre cose, ha approvato il decreto cosiddetto Milleproroghe. All’interno di questo provvedimento è stata inserita la norma che equipara i lavoratori di pubblica utilità (Lpu) calabresi ai lavoratori socialmente utili (Lsu).

Finalmente tanti precari storici avranno un contratto dignitoso e potranno guardare al futuro con speranza e tranquillità. Avevo preso questo impegno con i lavoratori calabresi e, anche grazie all’azione sinergica di tante energie che hanno remato tutte nella stessa direzione, oggi abbiamo una risposta chiara e netta.

Ringrazio, per la sensibilità dimostrata, il governo Draghi, e in particolare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Garofoli, i ministri Franco e Orlando, e la vice ministra Castelli.

Una bella notizia per tante famiglie e per la nostra Regione”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.