Coronavirus: in Calabria 933 nuovi positivi (+325 su Reggio e provincia)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1606560 (+11.142).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 104603 (+933) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1393 (52 in reparto, 8 in terapia intensiva, 1333 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12437 (12263 guariti, 174 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3675 (86 in reparto, 11 in terapia intensiva, 3578 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29114 (28407 guariti, 707 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 559 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 545 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9316 (9192 guariti, 124 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4041 (91 in reparto, 11 in terapia intensiva, 3939 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33867 (33419 guariti, 448 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1010 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1000 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7666 (7553 guariti, 113 deceduti).

L’ Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio”.

