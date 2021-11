Situazione Sacal, conferenza della Cgil nella sede della Filt Cgil Calabria a Lamezia Terme

Martedì 16 novembre alle ore 15.00 nella sede della Filt-Cgil di Sant’Eufemia Lamezia si terrà una conferenza stampa sulla situazione della società aeroportuale, Sacal. Alla presenza del segretario generale della Cgil Area Vasta, Enzo Scalese, del segretario regionale della Cgil Calabria, Angelo Sposato e di Nino Costantino, segretario Filt-Cgil Calabria. Una conferenza stampa finalizzata a fare il punto della situazione aperta in seguito all’ipotesi di privatizzazione della società e che vede proprio in queste ora la decisione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile di avviare il procedimento di revoca della concessione per l’aeroporto di Lamezia Terme e proporrà di nominare un commissario per la gestione operativa dello scalo.

I rappresentanti del sindacato di Landini in Calabria, nei mesi scorsi, avevano già sollevato interrogativi in merito alle problematiche legate al futuro della Sacal, della salvaguardia dei livelli occupazionali oltre che a chiedere certezze sui lavori relativi alla realizzazione della nuova aerostazione dopo il riavvio dell’iter azzerato dalla perdita del cofinanziamento europeo per l’impossibilità di copertura da parte della Sacal. Per non parlare del Piano industriale più volte sollecitato al presidente della società, De Metrio, che ha dimostrato scarsa cura per le relazioni sindacali. E proprio a ridosso delle elezioni regionali, la Filt aveva inoltrato molto dettagliato sul rischio della privatizzazione.