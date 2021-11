Successo per la terza edizione del WineArt Festival al Castello Svevo di Cosenza

Le eccellenze enologiche, l’arte e lo spettacolo hanno accompagnato la terza edizione del WineArt Festival. L’evento si è articolato in una serie di iniziative: visite alle cantine, incontri tematici con professionisti del settore a cura della Fondazione Italiana Sommelier e si è concluso nella serata del 6 novembre al Castello Svevo di Cosenza con live art set e moda a cura di Dance Project di Paolo Gagliardi e Giuseppe Cupelli – Made In Italy, l’estemporanea di pittura degli allievi di Ovo Officina Visuale, l’osservatorio delle stelle con il gruppo Astrofili Menkalinan, gli show cooking a cura della Maccaroni Chef Academy e i percorsi sensoriali, nelle antiche architetture del Castello Svevo.

Sono intervenuti esperti del settore vinicolo, produttori e sommelier che hanno guidato i partecipanti nelle degustazioni e negli incontri tematici. Mindful Eating Wine, Wine Experience e Food Experience: aree diverse e sensazioni uniche. Presenti inoltre le performance musicali degli artisti Sasà Calabrese, Domenico Scarcello, Daniele Moraca, Emy Vaccari e Antonio Grosso, che hanno emozionato e coinvolto il pubblico presente. Spazio anche ai dj set di Vincenzo Nac, Carmine Bozzo e Fio Marino. L’ evento, ideato e diretto da Pietro Pietramala e organizzato dalla Svevo srl in collaborazione con il Consorzio Terre di Cosenza, è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio enologico della provincia di Cosenza, contaminato da diverse espressioni artistiche contemporanee del territorio. Il binomio vino-arte funge da volano alla promozione delle produzioni locali, secondo un principio di prossimità e sostenibilità a Km0: le migliori cantine vinicole del territorio hanno avuto occasione di mostrare i loro prodotti di eccellenza ai visitatori. Nel contempo, sono stati messi in luce talenti calabresi provenienti dal mondo dell’arte, della musica, della moda, potendo godere di un palcoscenico d’elezione come il Castello Svevo allestito con luminarie della tradizione ed istallazioni contemporanee a tema. Numerose le cantine del territorio coinvolte: Vini Serracavallo, Cantine Giraldi&Giraldi, Cantine Giuseppe Calabrese, Spadafora, Tenuta Celimarro, La Peschiera, Ferrocinto, Cantine Viola, La Matina, Le Conche, Colacino Wines, Tenute Paese, Terre di Balbia, Poderi Marini. Una serata-evento all’insegna della qualità, della partecipazione e delle bellezze di Calabria