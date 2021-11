Florovivaismo: pubblicato il bando regionale per sostenere il settore

La Regione Calabria al fianco delle aziende florovivaistiche colpite dalla crisi pandemica.

Su iniziativa del Dipartimento Agricoltura, è stato approntato e già pubblicato un avviso con il quale si garantiranno al settore ulteriori risorse in aggiunta a quelle – pari ad un milione di euro – nel Dicembre 2020 poste a base di un primo intervento. Adesso alla miriade di imprese florovivaistiche piccole e grandi saranno garantiti altri 803.525,20 euro, per compensare, almeno in parte, le perdite subite a causa dell’emergenza sanitaria. «La scelta di muoversi in questa direzione – sottolinea l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – è ispirata dalla considerazione dei gravi danni patiti dal settore ed evitare che il perdurare della pandemia possa portare alla chiusura di decine di aziende del settore, con conseguenze negative in termini produttivi ed occupazionali».

Dettagli operativi: il nuovo bando è riservato alle aziende che non avevano presentato domanda di sostegno relativamente all’avviso del 2020. Al fine di assicurare parità di trattamento tra i proponenti in ragione delle perdite effettivamente subite, è stata fissata la soglia del 33,33% di perdita di fatturato quale limite di sotto del quale il contributo non potrà essere riconosciuto, in quanto rientrante nei normali rischi d’impresa. Al di sopra di tale soglia, invece, il beneficio sarà accordato nella misura massima del 10% della perdita di fatturato subita, calcolata rapportando il fatturato del periodo Marzo-Novembre 2019 a quello del periodo Marzo-Novembre 2020, con riserva di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi, da effettuarsi qualora l’effettiva dotazione finanziaria non fosse sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili.

Il bando pubblico è disponibile sul portale istituzionale www.regione.calabria.it. Le domande di sovvenzione dovranno essere trasmesse al Dipartimento Agricoltura, entro e non oltre le ore 23:59 del 2 dicembre 2021, unicamente a mezzo pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata covidfloro@pec.regione.calabria.it.