La CNA di Reggio Calabria esprime la propria soddisfazione per l’elezione a Presidente di Unioncamere Calabria del Dott. Antonino Tramontana

La CNA di Reggio Calabria esprime la propria soddisfazione per l’elezione a Presidente di Unioncamere Calabria del Dott. Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Il prestigioso incarico, afferma il Presidente della CNA Pasquale Fontana, che il sistema camerale calabrese ha voluto assegnare al Presidente Tramontana è il giusto riconoscimento alla capacità imprenditoriale e alle qualità morali che in questi anni ha saputo esprimere all’interno della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

La presidenza di Ninni Tramontana è estremamente importante perché giunge in un momento particolarmente difficile per l’economia e per il mondo imprenditoriale, con particolare riferimento alle grandi trasformazioni che il PNRR può generare nei prossimi mesi nel territorio calabrese.

E proprio i settori produttivi dell’artigianato e delle PMI, che ogni giorno sono chiamati ad affrontare nuove sfide per restare competitivi sui mercati, ritengono che Unioncamere possa giocare un ruolo decisivo su aspetti importanti che riguardano la promozione e il posizionamento sui mercati internazionali dei prodotti calabresi.

La CNA è fortemente convinta che il neo Presidente, oltre a rilanciare il ruolo di Unioncamere nell’economia regionale, saprà portare il giusto contributo per rafforzare il rapporto tra sistema camerale, imprese e istituzioni calabresi.

Con questo convincimento, sottolinea il Presidente della CNA Pasquale Fontana, ci sentiamo di esprimere al Dott. Tramontana gli auguri più sinceri di buon lavoro.