Incendi, De Magistris: “È un attacco criminale alla Calabria con responsabilità pesanti sul piano politico-istituzionale”

Da Presidente della Regione attiverò convenzioni con i Vigili del Fuoco, con la Protezione civile e con tutti gli enti che lavorano per la tutela del territorio. Bisogna invertire la rotta, distruggendo l’economia del crimine sugli incendi e creando invece un’economia circolare a tutela dell’ambiente e degli agricoltori e dei coltivatori. Meno incendi più lavoro e più ricchezza. Potremo creare migliaia di posti di lavoro per la bonifica dei siti inquinati, per la forestazione, per la cura dei boschi e per la riforma agraria. Occorre però anche un maggior controllo del territorio ed una più efficace repressione del fenomeno degli incendi boschivi e dolosi.

Lo afferma in un video comunicato Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria.