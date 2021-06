Studio allestito ma senza titoli, scoperto falso dentista a Catanzaro

Non aveva alcun titolo, ma nonostante questo svolgeva l’attività di dentista in uno studio allestito di tutto punto. L’uomo, però, è stato scoperto dai finanzieri del Gruppo di Catanzaro che lo hanno denunciato per esercizio abusivo della professione medica e hanno sequestrato tutta l’attrezzatura.

A insospettire i militari, impegnati nei controlli del territorio, è stato un intenso via vai in un’anonima palazzina nel quartiere Magna Grecia di Catanzaro.

Dopo un’attività di osservazione e pedinamento, i finanzieri sono andati nella palazzina sorprendendo, in flagranza di reato, il sedicente odontoiatra che, pur in assenza dei titoli abilitativi, esercitava prestazioni specialistiche nei confronti di ignari pazienti. I finanzieri sono rimasti sorpresi nel constatare che il falso dentista operava in un locale che, anche se all’esterno non presentava alcuna insegna o indicazione, era allestito con la tipica attrezzatura odontoiatrica: macchinari per la sterilizzazione, strumentario utilizzato per lo svolgimento della professione sanitaria e farmaci di vario tipo.

Non solo. Lo studio, composto da una sala d’attesa, una sala operatoria con la presenza di un completo “riunito odontoiatrico” ed una sala adibita a laboratorio, era corredato da tutto l’occorrente per svolgere parallelamente anche l’attività odontotecnica.

L’attività condotta dal falso dentista era potenzialmente dannosa per la salute dei pazienti, verosimilmente attratti dall’applicazione di tariffe inferiori alla media di mercato. Il successivo sopralluogo, eseguito congiuntamente alle Fiamme gialle, da personale del dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie dell’Asp di Catanzaro, ha accertato l’assoluta carenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali in cui il falso dentista operava, confermandone la pericolosità per la salute pubblica. Sono in corso accertamenti per individuare la clientela che si rivolgeva al falso dentista e ricostruire il relativo volume d’affari conseguito in totale evasione di imposte. (ANSA).