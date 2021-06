Presso Romeo Caffetteria mini festival blues in 4 appuntamenti

A partire da mercoledì 23/06 presso Romeo Caffetteria con cucina in via Pietro Foti, 12 partirà un mini festival blues in 4 appuntamenti:

“You can’t handle the truth”

4 appuntamenti al mercoledì per festeggiare la vita e la musica, un viaggio nel mondo del blues firmato Mr Romeo

23/06 Domenico Canale e Matt Pascale duo

30/06 Mimì Sterrantino feat Marco Corrao “Alla ricerca del Blues”

07/07 Fabrizio Canale “One Man Band”

14/07 Vincenzo Tropepe “in my own journey”