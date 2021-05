Comparto frutta in guscio, Statti: «Nomina dal Mipaaf a Rotiroti è giusto riconoscimento»

«La nomina di Giuseppe Rotiroti nel gruppo di lavoro del comparto della frutta in guscio istituito dal Mipaaf rappresenta il giusto riconoscimento della preziosa attività che il presidente del Consorzio “Nocciole di Calabria” sta svolgendo per valorizzare il territorio e le produzioni di eccellenza della nostra regione». Così Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria commenta l’incarico offerto dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che ha inserito – in rappresentanza del Comune di Cardinale – l’esponente territoriale della provincia di Catanzaro dell’organizzazione all’interno del gruppo n. 2 “Tecniche di produzione, ricerca, difesa e ambiente” – sottogruppo 2.1 “Meccanizzazione – post raccolta, fonti rinnovabili e agricoltura digitale”. «Per questo – aggiunge – siamo convinti che Rotiroti saprà contribuire attivamente al progresso dell’intero comparto interpretando al meglio le esigenze innovative che il settore richiede. L’esperienza maturata sul campo e la professionalità dimostrata nel saper cogliere le sfide di una moderna concezione dell’agricoltura siamo certi saranno gli elementi qualificanti che lo supporteranno in questo nuovo compito». «Un cammino che lo vedrà lavorare accanto – conclude Statti – alla nostra collega confederale Marta Fiordalisi. Due esponenti dunque che potranno garantire certamente valore aggiunto all’attività che si apprestano a svolgere. Avendo come faro la crescita sostenibile dell’intera filiera produttiva».