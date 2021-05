Catanzaro – Le iniziative del Centro Ascolto Stella del Mare

Nonostante l’emergenza dovuta al Covid 19 i volontari del Centro Ascolto Stella del Mare non si sono mai fermati, hanno infatti continuato coadiuvati dal Presidente Stefania Mandaliti, la loro attività di supporto e di sostegno dei più deboli e anche nel mese di Maggio sono state organizzate diverse iniziative dalla raccolta di abiti usati denominata “Liberati dal superfluo”, a Stella del Mare si raccconta ai tempi del Covid, a tal proposito è stato creato un montaggio di fotografie che ritraggono la città di Catanzaro che fa da sfondo ad una lettera scritta da una bambina vittima purtoppo di violenza familiare. Nell’ emozionante video si evidenzia come alcuni bambini che già in famiglia vivono situazioni di disagio, sono stati protagonisti e hanno dovuto subire passivamente la loro già provata situazione familiare, a causa proprio di questo periodo di emergenza che ha limitato anche la loro libertà.

In questa clip l’associazione sottolinea l’importanza dell’azione preventiva verso la violenza familiare e racconta il percorso di crescita che il Centro ha avviato in questi ultimi cinque anni. Le immagini del videoclip catturano frammenti del Capoluogo con lo scopo di tracciare il percorso fatto dall’associazione Stella del Mare che è rappresentato dalla consapevolezza di saper ascoltare e saper parlare alla gente. Inoltre è previsto per giorno 31 Maggio presso CoWorking di Catanzaro il seminario dal titolo Formazione continua con la Dott.ssa Federica Rita Tedesco, assistente sociale specialista e criminologa, il tutto si svilupperà con una parte teorica, una pratica e infine sono previste esercitazioni di gruppo. Termine ultimo di iscrizione al corso è il 26 Maggio per info rivolgersi al 3393715940.