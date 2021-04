1.200 contagiati in meno nell’arco di un mese comunicati al Governo? Di Natale interroga la giunta Regionale

“Al fine di far cessare dubbi fuorvianti, alimentati sulla presunta

mancata comunicazione di circa milleduecento casi di positività negli

ultimi trenta giorni, da parte della Regione Calabria al Ministero della

Salute del Governo Italiano, ho presentato interrogazione a risposta

scritta alla giunta regionale per avere contezza, finalmente, di quali

siano le azioni che la maggioranza di Governo ha intenzione di porre in

essere per fare chiarezza circa i dati effettivi e reali sui casi di

positività di contagio da Covid-19 nella nostra Regione”. Lo afferma il

Segretario-Questore dell’assemblea Regionale calabrese, Graziano Di

Natale, che così prosegue: “Premetto che, avendo già prodotto varie

interrogazioni in merito alla grave crisi sanitaria che sta interessando

la nostra Calabria ho dovuto, mio malgrado, prendere atto di non aver

ricevuto nessun riscontro. Credo che la Giunta avrebbe dovuto dimostrare

maggiore garbo istituzionale rispondendo soprattutto alle mie richieste,

lecite, finalizzate alla tutela della salute pubblica.

Nelle ultime settimane -continua Di Natale- in Calabria viviamo in una

condizione sanitaria emergenziale a causa dell’importante diffusione tra

la popolazione del Covid-19, con gli ospedali oramai al collasso per

mancanza di posti letto e per insufficienza di personale sanitario.

Nella lotta al virus di fondamentale importanza sono i dati della

diffusione del covid-19 forniti al Ministero della Salute, in base ai

quali si determinano le eventuali restrizioni da applicare, al fine di

limitare il contagio del virus”.

Il Vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta,

dati alla mano, si sofferma sui dubbi legati alla comunicazione dei

dati, e rende noto con pacatezza: “Nel report N. 47 del Ministero della

Salute, che comprende il periodo dal 29 marzo al 4 Aprile, i dati

caricati dalla Regione Calabria sulla piattaforma attestano 2174 nuovi

casi di positività e, in virtù di questi numeri la nostra regione è

stata decretata quale zona arancione. Purtroppo, i dati forniti dalle

Asp nello stesso periodo (29 marzo al 4 aprile 2021) riportano 2.794

casi di positività. Si evince un raffronto numerico dei suddetti dati

dai quali risulta una discrasia di 620 nuovi casi. Questo modus operandi

si è protratto nel tempo, dato che nel report che comprende il periodo

5-11- aprile 2021 si sarebbe registrata una differenza di 330 casi e che

da un’attenta analisi anche nel monitoraggio settimanale dal 22 al 29

marzo i positivi comunicati in meno al Ministero della Salute ammontano

a 147 ed in quella precedente ancora, settimana dal 15 al 28 marzo si

registra una discrasia di 125 casi”.

Di Natale, sempre meticoloso nel carpire informazioni che alimentano

pericolose zone d’ombra, palesa tutte le proprie perplessità politiche:

“Voglio che sia fatta chiarezza.

È innegabile, pur non volendo alimentare allarmismi, che tali presunte

difformità di dati, denunciate anche da autorevoli agenzie di stampa,

destano non poche preoccupazioni per affrontare con la dovuta

consapevolezza la lotta al Coronavirus. I Calabresi vogliono certezze.

Auspico un chiarimento da parte dei responsabili regionali consapevole

del fatto che per tutelare i cittadini non servono presunti Tarocco ma

programmazione sanitaria, apertura delle strutture ospedaliere e

maggiore propulsione nella campagna vaccinale che ancora latita”.