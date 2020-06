Entra nel vivo il forum dei catanzaresi di successo: tanti contributi arrivati all’assessorato alla cultura

Entra nel vivo il forum dei catanzaresi di successo che con il loro contributo di idee “ridisegnano” la Catanzaro del futuro, la Catanzaro del dopo Covid. All’appello dell’assessore alla Cultura, Ivan Cardamone, stanno pervenendo decine di interventi da parte di professionisti, imprenditori, operatori del mondo della cultura e dell’arte, giovani che si sono imposti nei settori più innovativi della società (leggi la pagina Facebook https://www.facebook.com/catanzarolontanimavicini/ ).

“E’ davvero un bel segnale – ha detto Cardamone -. Sinceramente non mi aspettavo tanta attenzione e tanto entusiasmo. Speravo ovviamente in un’accoglienza alla mia richiesta di nuove idee, ma avevo il timore di un corto circuito tra la città e i suoi figli più illustri. E invece ecco una risposta bella ed entusiasmante. Grandi personalità, che vivono in Italia o all’estero, che hanno dedicato un po’ del loro prezioso tempo alla loro città natale o di adozione. Stiamo costruendo assieme a loro un piccolo “tesoro” di idee, suggerimenti, ma anche di disponibilità, che la città farà bene ad utilizzare per il suo futuro”.

Dopo l’esordio del prefetto Giuseppe Gualtieri, in questa settimana saranno pubblicati i contributi arrivati da altre personalità, come lo storico e docente universitario Piero Bevilacqua, il manager dell’arte e della cultura Piero Mascitti, l’imprenditore Maurizio Talarico, celebre in tutto il mondo per le sue cravatte.

“Mi aspetto che i cittadini, anche attraverso i social, interagiscano con i contributi arrivati da questi nostri concittadini che stanno dimostrando un grandissimo amore per Catanzaro. E’ del tutto evidente che le idee che arrivano dall’esterno – ha concluso Cardamone – debbano trovare poi un confronto con le migliori realtà locali, in tutti i campi”.