Coronavirus: donazione dell’Ordine Costantiniano Charity a sostegno dell’Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro

“La direzione aziendale esprime sincera gratitudine per il generoso ed apprezzato contributo, la sensibilità mostrata significa molto per noi in questo difficile e particolare momento in cui versano gli ospedali impegnati a fronteggiare ed a ridurre la diffusione del virus COVID-19. Sono questi i gesti che ci fanno andare avanti e dire ‘ce la faremo'” – si legge in una nota di ringraziamento inviata alla presidenza della Onlus.