Piano strategico metropolitano di Messina, dal 21 al 23 settembre tre giornate di lavoro

La Città metropolitana di Messina è al lavoro per elaborare il Piano strategico triennale del territorio e ne ha da poco finalizzato lo schema generale in cui sono descritte le strategie e gli obiettivi generali di policy che orienteranno lo sviluppo metropolitano per i prossimi anni.

Nei giorni del 21, 22 e 23 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, Palazzo dei Leoni organizza tre tavoli tematici di lavoro dedicati alle tre strategie chiave per lo sviluppo dell’area nei prossimi anni.

Un momento di incontro strutturato tra i principali stakeholders del territorio volto a ragionare insieme sugli obiettivi specifici e le progettualità per la realizzazione del Piano.

I tavoli avranno una durata di tre ore e si terranno in remoto.

Le credenziali di accesso saranno inviate previa conferma di partecipazione.

È richiesta l’identificazione del referente dell’ente/azienda/organizzazione che parteciperà al tavolo, con conferma di partecipazione entro il 13 settembre tramite apposito form al link: https://www.surveymonkey.com/r/TavoliPSM

Di seguito il calendario appuntamenti:

– 21 settembre 2021 (09:30 – 12:30)

Tavolo strategia 1: “Interconnettere gli ambiti territoriali”

Tema in discussione: migliorare collegamenti, servizi e collaborazioni intra e inter-territoriali per integrare le diversità ambientali, naturalistiche, sociali e produttive del territorio metropolitano, attraverso una sinergica offerta turistica, la rivalorizzazione delle aree interne, la tutela ambientale e nuove infrastrutture di collegamento.

Temi: ambiente, turismo, mobilità

– 22 settembre 2021 (09:30 – 12:30)

Tavolo strategia 2

“Interconnettere i settori produttivi”: rafforzare e creare nuove forme di cooperazione all’interno e tra i diversi settori produttivi per accrescere il valore delle tante eccellenze e vocazioni territoriali che attualmente vedono il loro potenziale inespresso, sia in termini economici, produttivi e commerciali, sia in termini culturali, sociali e identitari.

Temi: energia, imprese, cultura

– 23 settembre 2021 (09:30 – 12:30)

Tavolo strategia 3

“Interconnettere gli stakeholder del territorio”: sviluppare e valorizzare tutte le tipologie di relazioni tra imprese, cittadini e istituzioni, attraverso iniziative che favoriscano lo scambio di know-how e di informazioni, il dialogo e il confronto, per promuovere sia una migliore governance del territorio, che l’innovazione economica e sociale.

Temi: innovazione, digitalizzazione, coesione sociale