Comunali Polistena, pronta la corsa di Polistena Futura

I candidati guidati da Francesco Pisano sono pronti per affrontare la sfida elettorale del 3 e 4 ottobre. Per Polistena Futura è necessario superare la rassegnazione dei cittadini stanchi di vedere una città lasciata in balia di se stessa. Tanti i problemi denunciati dalla raccolta dei rifiuti alla gestione dell’isola ecologica, dall’investimento culturale all’integrazione sociale, dalla movida all’accompagnamento dei giovani. Per Polistena Futura è arrivato il momento di invertire la rotta, no ad una propaganda politica quotidiana ma fatti e azioni capaci di dare risposte ai cittadini. Proponiamo una politica inclusiva di tutti i soggetti sociali del territorio affinché tra la pubblica amministrazione e i singoli cittadini si crei un patto di corresponsabilità. Abbiamo il dovere di fare proposte, abbiamo l’obbligo morale di impegnarci per la nostra citta. Riteniamo pertanto che Polistena Futura sia l’unica alternativa valida per risollevare le sorti della nostra amata città.