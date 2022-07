Gioco d’azzardo: sequestrati 6 videopoker illegali, denunciato proprietario

Nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo effettuata dai funzionari ADM di Catanzaro, avente

ad oggetto la verifica di requisiti di legalità nel settore delle scommesse e del gioco in un esercizio

di Cirò Marina, sono state rilevate gravi irregolarità riguardanti la messa a disposizione in luogo

pubblico di n.6 cosiddetti videopoker illegali.

In tali apparecchi l’elemento dell’aleatorietà risulta infatti preponderante rispetto all’abilità

personale o all’intrattenimento che devono caratterizzare gli apparecchi idonei al gioco lecito e la

prevalenza di tale condizione, in quanto elemento di sfavore per il giocatore, ne comporta

l’irregolarità.

Il titolare dell’esercizio è stato denunciato all’autorità giudiziaria a seguito di ipotesi di reato

connessa all’esercizio di giochi d’azzardo, con l’aggravante prevista dall’aver commesso il fatto in

un pubblico esercizio.

Sotto il profilo amministrativo è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro ad

apparecchio ed il sequestro degli stessi, nonché la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni

così come previsto dall’art. 110 comma 9 f quater) del TULPS.

Fondamentale, anche in questa occasione il ruolo di ADM come presidio di legalità nel contrasto

al gioco d’azzardo per la tutela del gioco lecito.