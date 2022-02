Nasce il Comitato Interregionale degli Architetti del Sud

L’Ordine degli Architetti PPC di Crotone, è tra gli Ordini Costituenti del “CIOAPPC-SUD”, il primo storico Coordinamento interregionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, del sud. Gli Ordini fondatori sono complessivamente 20 e ne fanno parte, gli Ordini Territoriali delle Regioni Meridionali, nello specifico hanno sottoscritto l’atto costitutivo, per la Basilicata: Matera e Potenza; per la Campania: Avellino, Caserta e Napoli; per la Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia; per la Puglia: Bartella-Andria-Trani, Brindisi, Lecce e Taranto; per la Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

La Nostra Regione, ha aderito con tutti i 5 Presidenti degli Ordini Territoriali, Eros Corapi-Catanzaro, Pasquale Costabile-Cosenza, Francesco Livadoti-Crotone, Ilario Tassone-Reggio Calabria, Fabio Foti-Vibo Valentia, dimostrando una grande prova di maturità riconosciuta da tutte le altre Regioni, motivo per cui era stata proposta in un primo momento la nomina del Coordinatore, che con grande senso di responsabilità è stata messa a disposizione degli altri Ordini delle Regioni che in questo momento non hanno nessuna rappresentanza in seno al Consiglio Nazionale CNAPPC.

La sottoscrizione dello statuto e la successiva presentazione del Coordinamento, è avvenuta la mattina del 25 Febbraio u.s., al Crowne Plaza di Roma, in occasione della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti – C.N.O al quale hanno partecipato il Presidente Arch. Francesco Livadoti ed il Segretario Giovanni Gentile.

Il neo nato CIOAPPC-SUD, ha nominato ad unanimità come Coordinatore l’Arch. Raffaele Cecoro dell’Ordine degli Architetti PPC di Caserta, il quale ha poi informato la Conferenza quali sono gli obiettivi del coordinamento, ovvero supportare le attività del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e della Delegazione consultiva a base Regionale, promuovere attività Comuni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi nell’interesse della categoria, con particolare riferimento al contesto meridionale, alimentare una proficua collaborazione con altri Ordini d’Italia in forma autonoma o con altri coordinamenti e federazioni del Sud e del Centro Italia.