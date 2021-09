Apertura anno scolastico, Nesci: “Calabria pronta ad accogliere Mattarella”

“La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’istituto Omnicompresivo di Pizzo per l’apertura dell’anno scolastico è un immenso onore per il nostro territorio. Siamo estremamente grati per questo importante riconoscimento nei confronti della scuola e per il segnale di attenzione verso tutta la Calabria, che ha messo in campo le sue migliori energie ed è pronta ad accogliere il Presidente Mattarella”.

Lo scrive in una nota la Sottosegretaria al Sud e alla coesione territoriale Dalila Nesci, che sarà presente alla cerimonia prevista lunedì pomeriggio. “La ripartenza della scuola – aggiunge – ha una valenza ancora più profonda in questa fase di lotta alla pandemia e segna un importante traguardo per il Paese. L’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo è uno dei pochi centri italiani di formazione in ambito navale e la decisione di celebrare qui l’apertura di questo nuovo anno di scuola ci riempie di orgoglio. Le ragazze e i ragazzi, il corpo docente e il personale scolastico sono ansiosi di ricevere il Presidente ed esprimergli tutta la loro gioia, che è anche la nostra. Grazie al coordinamento tra le istituzioni e all’impegno dell’ITTL, che stanno lavorando con grande entusiasmo a questo evento, la Calabria – conclude Nesci – potrà far conoscere le proprie eccellenze e lanciare un messaggio di fiducia nel futuro a tutto il Pae