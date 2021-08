Cosenza – Occhiuto: “Cdx avrà liste rigenerate, candidati stiano attenti in campagna elettorale”

“I governatori, di destra o di sinistra, in passato hanno dovuto fare i conti con grane giudiziarie durante la loro presidenza. Anche per questo la sfida che ho raccolto necessità di grande coraggio”.

Così Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, in un’intervista a “Panorama.it”.

“Io credo di essere in una condizione migliore dei miei predecessori, perché il centrodestra oggi ha 20-25 punti percentuali di vantaggio rispetto ai suoi competitors, e può consentirsi di presentare liste fortemente rigenerate.

Chiederò poi a tutti i candidati di avere la massima attenzione durante la campagna elettorale: è meglio perdere 100 voti che avere 1000 problemi dopo.

Io stesso mi sto limitando soltanto ad in contri pubblici con amministratori, con candidati, con organizzazioni di categoria, evitando cene private e altri eventi tipici da campagna elettorale”.

“Il primo investimento che dovrà fare il prossimo governo regionale sarà quello di lavorare per rilanciare la reputazione della Calabria. Bisogna governare bene la Regione per raccontare una terra piena di risorse, che non è solo ‘ndrangheta.

Una Calabria che ha un capitale umano straordinario, che ha giacimenti culturali e naturalistici invidiabili. Vogliamo far conoscere a tutti una Calabria che il Paese non si aspetta”.