Nuovi dipartimenti per la Lega in Calabria

Di seguito il comunicato:

Continua l’incessante attività di costruzione e radicazione del partito sul territorio da parte del Commissario Giacomo Saccomanno, della Segreteria regionale e dei referenti provinciali. In questi giorni sono stati costituiti diversi dipartimenti regionali per una migliore programmazione e partecipazione alla vita del movimento. Esperti che dovranno esaminare l’attuale situazione e dovranno individuare delle soluzioni adeguate per il miglioramento del territorio e delle comunità. Tra tanti aspiranti sono stati inseriti, su indicazione del coordinamento della Provincia di Vibo Valentia e del suo instancabile referente, Michele Pagano, i seguenti nominativi, Agricoltura: Francesco Artusa – Ambiente: Massimiliano Fortuna – Attività Produttive: Nazzareno Cricenti – Comunicazione: Michele La Rocca – Demanio Marittimo: Mino De Pinto – Disabilità: Margherita Chiaravalloti – Giustizia: Salvatore Paolillo – Infrastrutture: Caterina Giuliano – Organizzazione e tesseramento: Roberto La Gamba – Politiche sociali: Brunella Stancato e Donatella Fazio – Sanità: Francesco Del Giudice – Scuola: Giuseppe Collia – Sport&Spettacolo: Francesco Scagliola – Turismo: Raffaele Riga – Tutela minori: Giuseppe Costa – Welfare: Carmen Zagari. Una squadra di professionisti che con disponibilità, amore e dedizione potrà costruire la nuova Calabria. Grande soddisfazione della segreteria regionale, del Commissario regionale e del referente provinciale, per delle scelte oculate ed importanti e che consentiranno, da una parte, la crescita del partito, e, dall’altra, un miglioramento della squadra che potrà affrontare le sfide del futuro con sempre maggiore capacità, competenza e condivisione.