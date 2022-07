Nell’ambito dei festeggiamenti a Roccella Ionica, inerenti ai vent’anni dalla prima “Bandiera Blu”, Radio Roccella,

propone tre serate di musica del genere “blues”.

Le serate di intrattenimento musicale, concluderanno una serie di celebrazioni e convegni, ritenendo la scelta

della musica Blues “colta e apprezzata” da un vasto pubblico, senza limiti di età, rafforzando cosi le attività di

promozione del territorio Locrideo.

La direzione artistica è stata affidata al musicista Ilario Ierace, la presentazione delle serate invece sarà a cura dei

nostri speaker e professionisti dello spettacolo Manuela Cricelli e Nicola Procopio.

I gruppi partecipanti saranno:

– BIG SUR;

– FRANCO VINCI TRIO;

– MARKUS, MINUS AND PETER THE BLIND;

– PETER KARP & FRIENDS.

La manifestazione si svolgerà presso lo spazio “Largo colonne Rita Levi Montalcini” nelle date 29-30-31

luglio 2022, dalle ore 21:00 con un DJ set a cura del nostro speaker e producer musicale Tony L e dalle

ore 22:00 si darà il via all’esibizione dei vari gruppi, inoltre i concerti saranno trasmessi in diretta Fm

sulla nostra emittente e in live video sui nostri social network.