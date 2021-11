Reggio Calabria – Presentazione dell’opera digitale “Una storia, tante storie” di Giorgia Dario in arte “Blue Orchid”

In occasione della celebrazione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il giorno 2 dicembre 2021 ore 12,30 presso il Tribunale di Reggio Calabria-Palazzo Cedir aula 13 sarà presentata l’opera di arte digitale dal titolo “Una storia, tante storie”, della giovane artista fumettista reggina Giorgia Dario in arte “Blue Orchid”.

L’opera è nata da una idea dalla Presidente del Tribunale, Mariagrazia Arena, e del magistrato referente in materia di diritti delle vittime di reato, Vincenza Bellini, e sarà esposta in modo permanente nel Palazzo di Giustizia allo scopo di stimolare una costante riflessione e contribuire ad abbattere attraverso il linguaggio semplice delle immagini gli ostacoli nel percorso di uscita da un fenomeno che non accenna a diminuire.