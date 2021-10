La Leonida Edizioni lancia la terza edizione del corso per redattore di casa editrice

L’obiettivo del corso trimestrale è quello di formare delle figure che siano in grado di operare nel difficile e sempre più articolato mondo dell’editoria. Il corso sarà incentrato sull’acquisizione da un punto di vista legislativo, logistico e procedurale – nel senso editoriale del termine – di quelle competenze necessarie a garantire una conoscenza adeguata volta a soddisfare le esigenze di un target di utenti differenziato. Il programma del corso è strutturato in modo tale da consentire al corsista di conoscere la connotazione organica di una casa editrice tipo; la composizione strutturale del libro, i criteri relativi alla valutazione e all’analisi di un manoscritto, le regole orto-redazionali da rispettare nella composizione di un manoscritto da pubblicare, le leggi sull’editoria e quelle relative al diritto d’autore. Il corso è dunque rivolto a chi intende lavorare presso case editrici ed agenzie letterarie come “redattore”. Il Corso Intensivo di Formazione per Redattore di Casa Editrice è strutturato in 90 ore distribuite in 19 moduli. Per info consultare il bando ed il piano didattico attraverso il sito www.editrice-leonida.com