Reggina, obiettivo portiere: parla l’agente di Vigorito

Mauro Vigorito pare essere l’obiettivo numero uno per la porta della Reggina. Arriva da due stagioni da dodicesimo, ma sol perché il Lecce ha preso Rafael dopo la promozione in A, di cui l’estremo difensore è stato grande protagonista.

“Al momento – ha detto alla Gazzetta del Sud Antonio Dall’Aglio, agente del calciatore – non ci sono novità sostanziali. Sappiamo che Vigorito piace molto alla Reggina. Taibi lo aveva seguito con particolare interesse già nello scorso mercato invernale”.

E su una possibile trattativa: “Non è un discorso che riguardai no, in quanto si tratta di un calciatore del Lecce fino al 30 giugno 2022. Qualsiasi sviluppo concreto, dunque, riguarda le intenzioni delle due società. Qualora dovesse smuoversi qualcosa, è chiaro che una piazza importantissima come quella di Reggio Calabria susciterebbe il gradimento del mio assistito”.