Beni per oltre 30 milioni confiscati a presunto affiliato clan Gallace-Gallelli

Saraco sarebbe coinvolto in due episodi di estorsione in riferimento alla gestione della struttura portuale di Badolato realizzata dalla società Salteg riconducibile ad imprenditori modenesi, per le quali è già stata emessa una sentenza di condanna in primo e in grado di appello. Nell’ambito delprocedimento penale, a seguito delle investigazioni svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, dirette e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, parte dei beni riconducibili ad Antonio Saraco era stata sequestrata nel novembre del 2016. Il provvedimento era poi culminato nella confisca penale oggetto della sentenza di Primo Grado del Tribunale di Catanzaro e confermata dalla sentenza di secondo grado della Corte d’Appello. La vicenda processuale, con riferimento a un provvedimento di dissequestro emesso dalla Corte d’Appello, era stata al centro anche del processo scaturito dall’ operazione “Genesi”, conclusosi allo stato, in primo grado, con sentenza di condanna dei soggetti coinvolti.Tra i beni confiscati c’è il complesso turistico alberghiero “Aquilia Resort” a Badolato.