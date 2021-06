Arrivano richieste per Menez, la società ci pensa

Jeremy Menez e la Reggina, una storia che potrebbe esaurirsi dopo solo una stagione. L’orientamento attuale è quello di far andare il calciatore in ritiro, farlo visionare da Aglietti e valutare l’opportunità che possa tornare ad essere un valore aggiunto per la squadra.

A cambiarlo, però, potrebbero essere le dinamiche del mercato. In particolare la Reggina potrebbe non farsi sfuggire l’opportunità di circostanze in cui il francese potrebbe lasciare Reggio con uno sviluppo “indolore” per le casse del club.

Tradotto in maniera più semplice: che qualcuno decida di prenderlo, sobbarcandosi interamente il pesante biennale residuo. Potrebbe essere un treno che, una volta perso, potrebbe non passare più.

Il dato certo è che il francese pare avere ancora un certo fascino in alcuni mercati: quello dell’Est, quello turco ed anche in mete più esotiche dal punto di vista calcistico.