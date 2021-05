Reggina , il clima è da “Manca solo l’annuncio…”

I tifosi della Reggina hanno già metabolizzato l’idea che Alfredo Aglietti sarà il prossimo allenatore della Reggina. Una scelta che non lascia certo indifferenti la platea di sostenitori amaranto, tenuto conto che si tratta di un calciatore che ha segnato la storia del club molto più di quanto non dica il solo biennio trascorso da calciatore in riva allo Stretto.

Due anni splendidi, in cui si consacrò autentico fenomeno per la Serie C e di fatto prese di peso la Reggina e la portò in Serie B. Era una buona squadra. La formazione la conoscono un po’ tutti a memoria “Merlo,Vincioni, Poli, Carrara…” , ma a farla diventare straordinaria valorizzandone la grande tenuta difensiva furono proprio le giocate de calciatore.

Oggi può tornare a Reggio con una nuova veste e la voglia di incidere almeno in parte rispetto a quanto fatto da calciatore. Sarebbe già un grande risultato.

Intanto “manca solo l’annuncio…” risuona nell’aria.