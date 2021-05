Richiami vaccino Covid in Calabria sospesi? L’audio che gira su WhatsApp è fake

Arriva direttamente dalla pagina Facebook della Protezione Civile Calabria la comunicazione che, in questo momento, gira su Whatsapp una notizia falsa. “Sono stata contattata dal direttore sanitario del Distretto di Cosenza – riporta il post in relazione al contenuto del messaggio audio incriminato — che ci ha comunicato che i richiami delle vaccinazioni che si dovevano effettuare domani, domenica, in via Degli Stadi, sono sospese per nuove disposizioni che sono arrivate dalla Protezione Civile…”

L’ente ha risposto duramente a quanto accaduto, sottolineando come le cose non sono affatto come descritte. “La comunicazione ufficiale – fa sapere la Protezione Civile Calabria – è: NON È COSÌ! È chiaro che si sta cercando di boicottare il lavoro che la Protezione Civile Calabria sta realizzando e che a qualcuno non vada bene che stiamo cercando di mettere ordine nella gestione della distribuzione dei vaccini.