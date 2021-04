Reggina, “dipende da lui”, ma forse anche dal calendario

Si attendono aggiornamenti su quella che è la condizione di Jeremy Menez. La pausa dovrebbe essere stata l’occasione per smaltire i problemi al ginocchio che lo hanno messo fuori causa in occasione della gara contro la Reggiana.

Mancano ormai solo quattro partite e si attende di capire se il francese sarà ancora in grado di lasciare il segno. Pareva imprescindibile nello scacchiere di Toscano, raramente se ne è sentita la mancanza nella gestione di Marco Baroni.

I problemi fisici sopravvenuti spesso e volentieri non lo hanno aiutato, ma il tecnico quando gli si è chiesto del poco spazio ha spesso replicato: “Dipende da lui”.

Un’allusione che lascia spazio a considerazioni di vario tipo. L’indolenza, spesso solo presunta, del calciatore pare non essere compatibile con il calcio dinamico dell’allenatore fiorentino che, però, non è così sprovveduto da sapere che non gli può chiedere di correre quanto Edera o Rivas.

Ciò che ha fatto uscire dai radar il francese è stata soprattutto, in qualche occasione, una possibile poca disciplina tattica. Soprattutto rispetto al fatto che il tecnico gli chiedeva di guardare avanti e puntare verso l’area avversaria, mentre lui si faceva attrarre dalla palla e dalla voglia di giocarla dalle retrovie.

Paradossalmente Menez, in qualche circostanza, è stato penalizzato dalla generosità rispetto alle consegne disattese. E fa un certo effetto dirlo.

Adesso ci sono quattro partite alla fine in cui ci sarà bisogno di tutti e Baroni ha la coperta un po’ più corta sulla trequarti: Kingsley e Micovschi sono fuori causa. Le tante partite ravvicinate potrebbero imporre un turn over che potrebbe presupporre nuovamente un ruolo da protagonista per Menez.

Si attende di capire come si evolveranno le cose, ma di certo c’è che il francese ha ancora due anni di contratto e recuperarlo al massimo è soprattutto interesse del club.