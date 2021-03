Dati terapie intensive Italia: tutti i numeri e il trend

Dati terapie intensive Italia è una sorta di parola d’ordine che, da mesi ormai, ha fatto irruzione nelle nostre vite.

Si, perchè abbiamo imparato, ahinoi, a leggere i numeri e a spacchettarli tra loro: una cosa sono i contagiati, altra cosa il tasso rti, altra cosa ancora il numero dei ricoverati e, infine, il dato relativo all’occupazione delle terapie intensive, appunto.

Convenzionalmente si è inteso individuare nel 30% dei posti totali disponibili in Italia per tutte le patologie il limite oltre il quale la pressione dei ricoverati per Covid in terapia intensiva rendono grave la pressione sul sistema ospedaliero nazionale. Il dato ha un impatto decisivo tra i vari parametri che poi portano alle diverse zone di assegnazione che il Governo individua per ogni regione e che poi generano le ordinanze emesse ogni venerdi dal Ministero della Salute.

I numeri non mentono e allora vediamoli, partendo dal dato assoluto, numerico

Dati terapie intensiva Italia – I dati nazionali assoluti di posti letto occupati

Di seguito i ricoverati i dati terapie intensive Italia Covid regione per regione

Abruzzo 79

Basilicata 15

Calabria 34

Campania 184

Emilia Romagna 402

Friuli Venezia Giulia 78

Lazio 355

Liguria 65

Lombardia 845

Marche 157

Molise 16

Pa Bolzano 31

Pa trento 45

Piemonte 357

Puglia 231

Sardegna 27

Sicilia 118

Toscana 257

Umbria 63

Val d’Aosta 5

Veneto 256

Italia 3620

I dati nazionali in termini percentuali

Di seguito la percentuale di occupazione delle terapie intensive. Si consideri, come detto, che il tasso di soglia ritenuto critico è il 30%